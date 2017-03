OL : Rafael veut la Ligue Europa au palmarès de Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Après la défaite de l'OL à Paris, Lyon pointe désormais à quatorze longueurs de Nice, avec toujours un match en retard à jouer à Metz. Mais le club de Jean-Michel Aulas a probablement laissé échapper sa dernière chance de doubler le Gym dans la course à la troisième place de Ligue 1 et voit même l'OM et Bordeaux revenir à quatre unités. Quoi qu'il en soit, du côté de l'Olympique Lyonnais, l'Europa League semble habiter toutes les têtes.

Evoquant la suite et la fin de la saison de l'OL, Rafael ne le cache pas, il veut gagner la C3, même si le défenseur brésilien admet que cela ne sera pas facile, à commencer par ce gros quart de finale face au Besiktas. « Il y a désormais un gros décalage pour arriver à la troisième place du classement. Nous avons des chances, mais pas beaucoup (…) L’Europa League ? Maintenant l’objectif c’est de gagner cette compétition. C’était déjà difficile de se qualifier à Rome, mais je pense que ce sera encore plus difficile avec ces matches contre le Besiktas, mais on a des chances de gagner », a confié Rafael, qui a gagné de nombreux titres avec Manchester United, mais jamais une coupe d'Europe.