OL : Puydebois accable tout le monde y compris Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Nicolas Puydebois l'a déjà prouvé dans le passé, malgré son statut d'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais il appelle toujours un chat un chat, quitte à se prendre en retour un tacle méchant signé Jean-Michel Aulas. Mais quoi qu'il en soit, après la faillite collective de l'OL contre Lorient, le consultant d'Olympique-et-Lyonnais.com a dit très franchement ce qu'il pensait de cette équipe lyonnaise version 2016-2017. Et forcément ce n'est pas réellement que du bien.

Car pour l'ancien portier de l'OL, il y a des corrections à faire à Lyon et vite. « Il y a, selon moi, des choses qu’on peut accepter et d’autres non. On ne peut pas accepter de perdre 4-1, à domicile, contre le 19e de Ligue 1. Même lorsqu’on prépare un quart de finale de Ligue Europa. Malheureusement, l’acceptation de la défaite est trop habituelle pour notre équipe. Avec ce genre de prestation, il est prématuré de croire acquise la 4e place. La dure réalité du terrain doit ramener cet OL à un peu plus d’humilité, constate Nicolas Puydebois, qui ne voit personne à épargner dans cette attitude peu logique. J’ai du mal à comprendre le manque de révolte de cette équipe. Des joueurs, au staff en passant par le président… Il y a un manque de révolte collective pour s’en sortir ensemble. Quand ils sont en colère, ils sont capables de répondre à la presse mais on leur demande surtout de répondre sur le terrain. Place aux actes. »