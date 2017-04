Dans : OL, Ligue 1.

Quand vous envisagez de réussir un tir parfait en Ligue 1 afin de décrocher pourquoi pas le podium, prendre un bon 4-1 dans la face à domicile contre le 19e du classement a de quoi vous mettre la tête à l'envers. Mais ce n'est pas le cas de Mapou Yanga-Mbiwa. En effet, le défenseur camerounais, totalement à la ramasse contre Lorient, a expliqué très sérieusement que cette déroute ne devait pas être prise avec trop de sérieux par les supporters.

« Je pense que c’est dans la tête, il faut continuer à travailler pour inverser la donne. Là, on a la tête dans le sac, il faut se remettre au travail pour gagner jeudi. Ce n’est pas inquiétant car on est conscient de ce qui se passe en championnat. En Europa League, ce sera différent. On est proche du but et j’espère que l’on sera capable de faire la différence jeudi lors de la manche aller », a très sérieusement expliqué Mapou Yanga-Mbiwa, qui va quand même devoir hausser sacrément son niveau, comme ses coéquipiers défenseurs de l’OL, jeudi contre le Besiktas sous peine de prendre une bonne claque.