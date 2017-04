OL : Pour se faire pardonner, Mammana veut marquer l'histoire de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

A l’image de l’Olympique Lyonnais, Emanuel Mammana a passé une soirée cauchemardesque contre Lorient (défaite 1-4) samedi dernier.

Une prestation qui confirme les difficultés du défenseur central pour sa première saison en Ligue 1, lui qui était arrivé avec une excellente réputation. A croire que l’ancien joueur de River Plate a besoin d’un certain temps d’adaptation pour répondre aux attentes. Pas de quoi inquiéter Mammana, persuadé qu’il retrouvera bientôt son meilleur niveau et qu’il finira par marquer l’histoire de l’OL.

« Je sais qu’il me manque encore beaucoup, je dois encore beaucoup apprendre, peut-être que je suis toujours en train de m’adapter à ce changement mais je suis venu dès le début avec l’envie de jouer, de démontrer et de faire partie de l’histoire de Lyon, a confié l’Argentin dans un entretien accordé à Goal. Ce qui serait une belle chose, comme pour tous les autres Argentins qui ont joué ici. Je suis arrivé avec la mentalité de donner le meilleur de moi-même et je veux atteindre mon meilleur niveau d’ici peu de temps. » A priori, il faudra attendre la saison prochaine pour voir le meilleur Mammana.