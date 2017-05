OL : Pour Rémi Garde, Lacazette doit absolument partir

Dans : OL, Mercato.

Sous contrat jusqu’en 2019, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette va de nouveau animer le mercato estival.

Toujours aussi convoité, l’avant-centre de 25 ans se verrait bien rejoindre une formation plus ambitieuse comme l’Atlético Madrid ou le Borussia Dortmund, deux de ses prétendants. Reste à savoir si le président Jean-Michel Aulas parviendra à le convaincre de rester, voire de prolonger au sein de son club formateur. En tout cas, son ancien entraîneur Rémi Garde lui conseille plutôt de partir.

« Je pense que c'est un très bon joueur. J'ai l'impression qu'il est prêt maintenant, il est assez fort mentalement pour s'imposer dans n'importe quelle équipe, a assuré le technicien au Guardian. Je le connais très bien. Il a beaucoup progressé grâce à son implication à l'entraînement. Sa façon de soutenir et de mener l'équipe cette saison est incroyable. Il n'a jamais quitté Lyon auparavant, et en tant qu'enfant de Lyon, je sais que le fait de quitter sa ville pour la première fois est difficile. S'il choisit le bon club, le bon manager, et qu'ils se montrent patients avec lui, ils seront récompensés. » Une bonne publicité dont Lacazette aura besoin, lui qui n’affole pas les cadors pour le moment.