OL : Pléa milite pour faire venir Grenier à Nice

Dans : OL, Mercato, OGCN.

L’idée de voir Clément Grenier rejoindre l’OGC Nice prend forme, avec des discussions très positives entre le joueur et le club azuréen, en attendant de rentrer dans le concret entre les deux clubs. Le chemin est encore long, mais cela va dans le bon sens pour l’arrivée d’un milieu de terrain technique et revanchard. Toutefois, la négociation de l'éventuelle option d'achat pourrait retarder ce prêt, Lyon espérant récupérer 5 à 7 ME dans cette opération selon Yahoo Sports. Néanmoins, cette arrivée à de quoi plaire à Alassane Pléa, conscient que le Gym avait pour l’heure quelques difficultés en ce qui concerne son entrejeu, en raison des absences de Seri et Belhanda notamment.

« Il ne joue pas à Lyon, mais c'est un bon joueur. S'il venait à Nice, il nous ferait énormément de bien », a expliqué sur TF1 l’attaquant niçois, qui sait que dans la qualité de passes et les coups de pied arrêtés, Clément Grenier pourrait en effet aider l’OGCN à relancer la machine en ce début d’année 2017.