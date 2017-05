OL : Pierre Ménès l'annonce, ça va bouger à Lyon après l'élimination !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

A l’heure du bilan, Pierre Ménès estime que l’Olympique Lyonnais peut avoir de gros regrets, car finalement sans réussir un match époustouflant, loin de là même, l’OL a été proche de rafler la mise jeudi soir. Pour le consultant de Canal+, il est évident que Lyon s’est raté et qu’inévitablement les choses vont devoir sérieusement bouger.

« Les Lyonnais pourront se dire qu’ils étaient à deux doigts de l’exploit, qu’ils sont fiers d’avoir presque réussi l’impossible etc. Sauf que c’est bien ça le plus frustrant : sans même sortir un grand match, avec des individualités pas à leur niveau (Nkoulou, Fekir, Tolisso), beaucoup de déchet technique et un jeu presque uniquement basé sur l’enthousiasme, Lyon était effectivement à deux doigts de jouer la première finale européenne de son histoire.

Voilà, le football français s’arrête encore une fois en demi-finale. Une sorte de malédiction. Mais pour le coup, il y a plus de reproches à faire à Lyon qu'à Monaco. La fin de saison va désormais sembler longue à des Lyonnais qui n’ont plus qu’à assurer leur 4e place en championnat, histoire de rejouer la Ligue Europa l’an prochain. Avec pour objectif d’atteindre cette fois la finale, qui se jouera… au Parc OL. Avec quels joueurs et quel entraîneur ? Difficile à dire aujourd’hui, car l’été pourrait être mouvementé entre Saône et Rhône… », estime, sur son blog, Pierre Ménès. L’avenir dira si cette vision est la bonne.