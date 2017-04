OL : Pierre Ménès fait un constat terrible sur Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Compte tenu du scénario du match OL-Lorient, Pierre Ménès ne pouvait pas être tendre avec l’OLympique Lyonnais au moment de son analyse. Et sur son blog, le consultant de Canal+ stigmatise les graves lacunes défensives de la formation de Bruno Genesio. Car pour Pierre Ménès, il est évident qu’avec une telle défense, l’OL ne peut pas réellement prétendre à faire des miracles cette saison.

« Lorient a signé sa troisième victoire consécutive en l’emportant très largement à Lyon. Pourtant, les Rhodaniens étaient très présents en début de match et ont ouvert le score sur un joli but signé Tolisso. Mais le problème de l’OL, on l’a évoqué suffisamment de fois cette saison, c’est cette défense d’une incroyable porosité. Ce n’est pas possible de se faire jongler comme ça à domicile par une équipe qui avait pris d’énormes tannées face à Paris et Monaco. D’ailleurs, c’est peut-être là qu’on voit ce qui sépare Lyon des deux premiers du classement. Sur les trois premiers buts des Merlus, les Lyonnais se font manger comme des cadets. Et puis bon, je ne m’explique pas pourquoi Lacazette n’est entré qu’à l’heure de jeu. Le match face à Besiktas n’a lieu que jeudi, soit dans cinq jours. Je ne pense pas qu’Alex risquait le surmenage. C’est un gros coup d’arrêt pour l’OL », écrit Pierre Ménès, visiblement inquiet avant l'Europa League.