OL : Pénalty pour Lyon ! Le club se justifie

Dans : OL, Ligue 1.

Dans l’éternel débat sur l’équipe qui serait la plus avantagée par les arbitres saison après saison, Lyon se voit dernièrement reprocher son grand nombre de pénaltys sifflés en leur faveur. En 27 rencontres, les Lyonnais ont obtenu 12 fois la sanction suprême dans la surface, dont 10 transformés par Alexandre Lacazette. Forcément, sur les réseaux sociaux ou auprès des supporters, le « pénalty pour Lyon » en mode chambrage est de sortie à chaque situation litigieuse.

Une mode qui a toutefois fait réagir le club rhodanien, qui a sorti une petite série de statistiques avant le match face à Bordeaux. Le but est simple, mettre en relation le fait que Lyon fait partie, avec le PSG et Monaco, des équipes qui dominent le plus en Ligue 1. Et l’OL de constater que cela se répercute inévitablement sur le nombre de pénaltys obtenus cette saison. Dont acte, même s’il n’est pas certain que cela freine pour autant les supporters adverses.