OL : On oublie les sujets qui fâchent, les Bad Gones veulent le feu !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

A deux jours de la demi-finale retour d'Europa League entre l'OL et l'Ajax Amsterdam, le bureau du Kop Virage Nord et des Bad Gones a lancé un appel à la mobilisation générale afin de mettre une ambiance de feu. Avouant que la saison sportive n'avait pas été à la hauteur de ce qu'ils attendaient, les supporters veulent mettre cela de côté afin de ne pas rater une chance rare de se qualifier pour une finale européenne. Il sera toujours temps de parler du reste après.

« Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais jouera pour la 3e fois de son histoire une demi-finale de Coupe d’Europe. Malgré le résultat du match aller, nous savons tous que tout reste possible en football. Nous ne devons pas avoir de regret et jouer notre chance à fond. Le jour du match, nous appelons tous les supporters lyonnais à participer collectivement au défi en venant au stade dès 20h pour faire monter l’ambiance progressivement jusqu’au coup d’envoi et mettre nos joueurs dans les meilleures conditions possible. Ce match doit être une parenthèse dans cette saison plus que décevante. Jusqu’à jeudi, oublions cette triste saison et restons focalisés sur cet enjeu historique pour notre club (…) L’ensemble du peuple lyonnais doit se sentir concerné par ce match (…) Ne lâchons rien pendant le match, le stade doit être à l’unisson derrière les virages. Allez l’OL ! », explique le bureau du Kop Virage Nord et des Bad Gones.