OL ‍: Tolisso et Lacazette refusent de quitter Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A en croire les informations du Progrès, l’OL songe à se séparer de ses deux tauliers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso dès le mercato hivernal. Mais les deux joueurs ne l’entendent pas de cette oreille.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais cherche toutes les solutions pour se sortir de la crise. Fabio Grosso tente un nouveau système à chaque mi-temps, ou presque. Et l’entraîneur de l’OL n’hésite pas à écarter les tauliers de son vestiaire s’il juge que cela est nécessaire. Alexandre Lacazette a par exemple été écarté contre le Stade Rennais avant d’être relancé comme titulaire face à Lille… et d’être sorti dès la mi-temps par son entraîneur. Corentin Tolisso n’est pas non plus un titulaire indiscutable dans l’esprit de Fabio Grosso, qui ne s’opposera sans doute pas aux départs des deux tauliers de l’effectif lyonnais lors du mercato hivernal.

A en croire Le Progrès, John Textor songe sérieusement à vendre Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso afin d’économiser leurs salaires XXL en cas de propositions turques, saoudiennes, qataries ou autres. Mais d’après le site Jeunes Footeux, les anciens joueurs du Bayern Munich et d’Arsenal ne l’entendent pas de cette oreille. En effet, le média indique que Tolisso et Lacazette ne sont pas du tout dans l’optique de quitter un club au sein duquel leur situation financière est excellente avec un contrat longue durée signé à l’époque où Jean-Michel Aulas était encore le patron du club rhodanien.

John Textor pousse Lacazette et Tolisso dehors, mais...

Formés au club, Lacazette et Tolisso ont par ailleurs un peu d’amour propre et souhaitent rester pour aider l’OL à sortir de la zone rouge et éviter la relégation en Ligue 2. Après les départs de Lukeba ou encore de Barcola et de Gusto, l’Olympique Lyonnais va-t-il vendre d’autres joueurs formés au club avec Lacazette et Tolisso ? Il faudra un sacré coup de génie de la part de John Textor pour y parvenir. Mais nul doute que si l’Arabie Saoudite débarque à l’OL les poches pleines pour discuter avec l’un des deux joueurs en question, tout sera possible. Rappelons que lors du dernier mercato estival, des équipes du championnat saoudien avaient approché Alexandre Lacazette, sans parvenir toutefois à rafler la mise.