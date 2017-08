OL : Nkoulou vend du rêve au Torino

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Prêté ce samedi par l'Olympique Lyonnais au Torino, Nicolas Nkoulou n'a pas caché son plaisir de rejoindre le rival local de la Juventus. En signant au Toro, le défenseur camerounais espère effacer ses dernières saisons où il a déçu. Que ce soit à l'OM et à l'OL, rien ne s'est passé comme Nkoulou le souhaitait. Mais sur le site officiel du club de Serie A, Nkoulou a prévenu qu'il voulait briller sous ses nouvelles couleurs, ce qui facilitera forcément un transfert définitif la saison prochaine.

« Je suis impatient de commencer cette nouvelle expérience avec le Torino. Et je suis déjà super motivé dans ce championnat de Serie A qui est à la fois beau et difficile. Je vais apporter tout mon enthousiasme et je me met d’ores et déjà à la disposition de l’entraîneur et de mes coéquipiers, l’objectif c’est de réaliser une belle saison avec eux. Toutes les personnes avec qui j’ai parlé du Toro m’en ont dit du bien, je sais que c’est un club avec une grande histoire et qui a de jeunes joueurs de qualité et des joueurs plus expérimentés. Je suis honoré de rejoindre cette famille », a confié le défenseur international camerounais, dont l’option d’achat a été fixée à 3,5ME par l’Olympique Lyonnais.