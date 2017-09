OL : Ndombele met la rage à l’Inter et à la Sampdoria

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Au lendemain de sa première titularisation sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé fait l’unanimité. Le milieu de terrain a livré une prestation exemplaire sur la pelouse du Parc des Princes, grattant quelques ballons, relançant son équipe, tout en perçant les lignes par ses passes ou sa puissance. Autant dire que s’il continue sur cette lancée, il devra bientôt indispensable à l’OL dans ce rôle de deuxième pivot de l’entrejeu. Une performance remarquée dans toute l’Europe, puisque Lyon jouait une formation du PSG très suivie.

Et selon la presse italienne, qui fait désormais un point plus régulier sur notre championnat, la prestation de Tanguy Ndombélé a provoqué de gros regrets chez deux pensionnaires de Serie A. En effet, la Sampdoria et l’Inter Milan ont hésité à faire un effort financier pour recruter le joueur en provenance d’Amiens dans la dernière ligne droite du marché des transferts, laissant finalement l’OL rafler la mise pour un prix pouvant aller jusqu’à 10 ME. Un sacré pari même si, après la prestation de dimanche au Parc des Princes, celui-ci semble plutôt payant.