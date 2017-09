OL : Ndombélé fixe ses objectifs avec Lyon

Dans : OL, Mercato, ASC.

Dernière recrue de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé arrive pour compenser le départ de Sergi Darder, et renforcer un entrejeu où Bruno Genesio avait demandé du sang neuf. Après des dernières performances impressionnantes avec Amiens, le milieu de terrain international espoir n’a pas caché son soulagement au sujet de son transfert à Lyon, et a bien fait comprendre qu’il allait essayer de s’imposer au sein de la formation rhodanienne.

« Je suis très content d’être ici. Ça a pris du temps. J’espère faire de grandes choses avec l’OL. C’est un club ambitieux avec un magnifique stade, de très bons joueurs. C’est le club qui correspondait le plus à ma progression. L’OL est un très grand club français, mondialement connu. Je veux m’adapter rapidement et faire le plus de matchs possibles », a prévenu Ndombélé, qui devrait avoir sa chance s’il continue sur sa saison dernière et son début d’exercice avec Amiens.