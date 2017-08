OL : Ndombélé, c’est un transfert, et pour 11 ME

Dans : OL, Mercato, ASC.

Et une nouvelle recrue pour la route à Lyon. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le club rhodanien a, en plus de Diop en début de semaine, fait venir Tanguy Ndombélé d’Amiens. L’international espoir fait finalement l’objet d’un transfert sec à hauteur de 11 ME pour quitter le club picard et rejoindre l’OL annonce L’Equipe. A noter que l’Inter Milan s’est réveillé à la dernière minute dans ce dossier, mais le choix de Ndombélé était fait.