OL : Mourinho veut défier Lyon...pour une seule raison

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Interrogé en conférence de presse après la qualification de Manchester United à Saint-Etienne en Europa League, José Mourinho a évoqué le prochain tour de la C3. Et pour le coach des Red Devils, l'Olympique Lyonnais, qui doit encore valider son ticket jeudi contre Alkmaar, serait un adversaire de rêve. Non pas que le Special One prenne l'OL de haut sportivement, et considère que ce ne sera qu'une formalité, mais juste parce que c'est un très court déplacement pour Manchester United.

« Pour le tirage au sort, je n'ai pas vraiment de préférence. Je n'ai pas l'habitude de parler sur les tirages au sort. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des boules chaudes et des boules froides. Je ne peux pas choisir. Il y aura 16 équipes de haut niveau dont certaines qui sont reléguées de la Ligue des champions. Si je devais choisir, je préfèrerais ne pas avoir à faire un voyage lointain. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, si on peut éviter des équipes comme Krasnodar par exemple, ce serait bien. Je préfère un tirage comme Lyon avec un déplacement de deux heures. Ce serait bien », a reconnu José Mourinho, qui va devoir attendre vendredi à 13 heures pour savoir si l'Olympique Lyonnais se présente sur la route de Manchester United.