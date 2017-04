OL : Mouctar Diakhaby habillé pour l'hiver par les critiques

Dans : OL, Ligue 1.

Révélé cette saison à l'Olympique Lyonnais, Mouctar Diakhaby a apporté ce qu'il pouvait à la défense de l'OL cette année. Mais vendredi soir, le jeune joueur lyonnais a eu un peu plus de mal. Et ce samedi, ses oreilles doivent siffler car dans L'Equipe Mouctar Diakhaby se fait découper. Affublé d'un triste 3 sur 10, soit autant que le gardien de but du SCO, le défenseur lyonnais de 20 ans a droit à un commentaire pour le moins très critique. « Sa taille lui permet d'habitude d'être redoutable sur coups de pied arrêtés mais cette fois le défenseur central a vraiment souffert dans les airs, battu dans ce domaine sur le but de N'Doye (49e). Il n'a pas été beaucoup plus rassurant balle au pied, à l'image de cette passe mal assurée (33e). Un match fébrile », écrivent nos confrères du quotidien sportif.

S'il veut retrouver (un peu) le moral, Mouctar Diakhaby devra se tourner vers le Progrès où il obtient un 5 sur 10 comme la plupart de ses coéquipiers. Et cela même si le quotidien lyonnais a aussi vu des lacunes dans son jeu : « De l’abattage, de la présence physique, mais quelques oublis et imprécisions comme cette passe en retrait mal assurée (33e). Le jeune défenseur a également été devancé par Ndoye de la tête sur le but d’Angers ».