OL : Morel promet de se mettre au portugais et à la samba

Dans : OL, Ligue 1.

Jérémy Morel a beau avoir une longue expérience du football, il a vécu une grande première en Ligue 1 samedi soir contre Strasbourg avec l'Olympique Lyonnais. En effet, le défenseur de 33 ans était aligné avec trois joueurs brésiliens, Rafael, Marcelo et Marçal, ce qui n'a pas empêché l'OL de rendre une copie parfaite ou presque dans ce secteur souvent très critiqué.

Après cette nette victoire contre le promu alsacien, Jérémy Morel a reconnu qu'il découvrait un nouveau style de défense, mais visiblement cela ne lui déplait pas du tout, bien au contraire. « On a eu un bloc cohérent, et c’était donc plus facile pour défendre et attaquer. On n’a pas pris de but et on en a marqué 4, c’est ce qu’il faut retenir. Moi, j’ai joué au sein d’une défense brésilienne. D’habitude, c’est aux joueurs étrangers d’apprendre le français, là ça va être à moi de prendre des cours de portugais du Brésil. Après il me faudra prendre aussi des cours de samba… », a lancé avec un grand sourire le défenseur de l’Olympique Lyonnais. Chiche !