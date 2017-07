OL : Mercato terminé, Lyon passe maintenant au dégraissage

Dans : OL, Mercato.

Très actif en ce début de mercato estival, l'Olympique Lyonnais va maintenant se calmer du côté des arrivées... tout en s'activant fortement pour faire partir certains de ses joueurs.

Cette année, le mercato de Lyon n'a pas traîné. Alors que sa saison débutera officiellement le 5 août prochain face à Strasbourg au Groupama Stadium, le club rhodanien a déjà bouclé son recrutement. En faisant venir six nouveaux joueurs pour 38,5 ME, Lyon a considérablement renforcé son effectif. Que ce soit en attaque, avec Traoré (Chelsea) et Mariano (Real), ou en défense, avec Marcelo (Besiktas), Mendy (Le Havre), Marçal (Benfica) et Tete (Ajax), l'OL a fait le plein. Et ce sera peut-être tout du côté des arrivées, puisque « sauf opportunité » au milieu (pour remplacer Gonalons et Tolisso) ou en attaque (pour compenser le départ de Lacazette), Lyon ne recrutera plus cet été.

Désormais, Lyon va donc s'atteler à dégraisser son effectif, selon France Football. Si le poste de gardien de but ne sera pas impacté, sachant que Lopes, Gorgelin et Mocio vont rester, le secteur défensif concentre toutes les attentions. En charnière centrale, les indésirables Nicolas Nkoulou et Mapou Yanga-Mbiwa doivent trouver un autre club, puisque Marcelo, Diakhaby, Mammana et Morel passent devant eux. Flop de la saison dernière, Maciej Rybus est lui aussi amené à quitter le club lyonnais cet été pour donner de l'air à Marçal et Mendy. Et Jallet, troisième dans la hiérarchie à droite derrière Rafael et Tete, disposerait lui aussi d'un bon de sortie. Autant dire que d'ici au 31 août prochain, l'OL pourrait perdre certaines têtes... sans en accueillir de nouvelles.