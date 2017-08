OL : Memphis, Tete et Fekir n'ont pas évité un sujet qui peut fâcher

Dans : OL, Equipe de France.

Cette semaine, l'Olympique Lyonnais a plus de joueurs retenus avec l'équipe des Pays-Bas (2) que chez les Bleus (1), même si les anciens de l'OL sont nombreux à avoir rejoint ce lundi Clairefontaine. Tandis que Nabil Fekir représentera donc l'OL en équipe de France, Memphis Depay et Kenny Tete seront, eux, dans le camp adversaire. Forcément, le sujet a été évoqué en interne dans le vestiaire lyonnais, mais le capitaine international de l'OL a précisé ce lundi en conférence de presse, qu'il n'y avait eu aucun chambrage entre les internationaux des deux pays rivaux.

« On en a parlé entre nous, bien sûr, mais il n’y a pas eu de chambrage, on est contents de jouer les uns contre les autres. Eux comme nous sont obligés de gagner. On est des coéquipiers à Lyon, mais maintenant, on sera des adversaires jeudi soir et on fera tout pour l’emporter », a expliqué Nabil Fekir, conscient de l’importance pour les deux pays de cet affrontement et qui a apprécié que cela ne provoque pas de petites tensions à Lyon.