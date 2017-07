OL : Memphis ne quittera pas Lyon pour...Manchester United !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Le football est un monde étranger où par exemple il ne faut pas s'étonner de lire que Manchester United pourrait être tenté de recruter Memphis Depay lors de ce mercato, six mois après avoir vendu l'attaquant international néerlandais à l'Olympique Lyonnais. Alors que les Red Devils auraient mis Memphis Depay sur leur liste pour leur quête d'un ailier, selon le Daily Express, le joueur de l'OL a fermement démenti la possibilité d'un retour en Premier League cet été. Memphis Depay est bien à Lyon et il veut continuer sa route avec le club de Jean-Michel Aulas.

« Est-ce que j’envisage un retour à Manchester United ? Non, sincèrement ce n’est absolument pas dans ma pensée. Je suis très concentré sur Lyon et très heureux d’avoir fait ce choix. Je ne pense à rien d’autre, sauf à faire de mon mieux pour cette équipe », a expliqué l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais, histoire d’éteindre cette rumeur pour le moins stupéfiante. Memphis Depay est et restera donc un joueur de l'OL, quel que soit l'éventuel intérêt de Manchester United.