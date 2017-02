OL : Memphis Depay rappelle une vérité à ses haters

Dans : OL, Ligue 1.

A peine arrivé à l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay a rapidement compris qu'aucun cadeau ne lui sera fait, son étiquette de joueur acheté très cher et de remplaçant de luxe à Manchester United étant suffisante pour lui valoir des critiques. Et les premières apparitions n'ont évidemment pas changé la donne, l'international néerlandais ayant du mal à l'allumage, notamment dimanche dernier contre Saint-Etienne, un derby qui lui a valu de très mauvaises notes.

Mais, après son match face à Nancy, marqué notamment par son premier but avec l'OL, Memphis Depay a déjà fait taire quelques personnes, étant l'un des meilleurs rhodaniens sur la pelouse, lui qui a remplacé Mathieu Vabuena en première période. Cela a donc été l'occasion pour l'ancien mancunien de remettre les pendules à l'heure. « Je suis de mieux en mieux. Vous savez, cette saison, je n’ai jamais joué une heure et demie et c’est dur pour moi. Mais, je travaille beaucoup et je sens que mon niveau progresse. Mon corps répond bien et je dois continuer comme ça, a confié Memphis Depay, qui a bien compris la réaction des supporters après la défait face à l’ASSE, mais réclame leur soutien. On n’a pas été au rendez-vous et je comprends la réaction de nos supporters. Mais il faut qu’ils continuent à croire en nous. On a été plus agressif contre Nancy et ils doivent derrière nous. » En quelques semaines, l’attaquant néerlandais semble déjà avoir compris beaucoup de choses.