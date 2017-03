OL : Memphis Depay n'a pas marqué par hasard « le but de sa vie »

Dans : OL, Ligue 1.

Nombreux sont ceux qui ont pensé dans un premier temps que Memphis Depay avait eu un gros coup de bol avec son but marqué du milieu du terrain contre le TFC. Mais, c'est bien mal connaître l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais. En effet, ce dernier a expliqué qu'il avait bien repéré en première période qu'Alban Lafont s'avançait loin de son but, et il avait en tête de tenter ce coup de génie. Alors, quand l'opportunité s'est présentée, Memphis Depay n'a pas hésité.

Et pour le joueur de l'OL, cette réalisation longue distance est très clairement le plus beau but de toute sa carrière. « C’est assez incroyable. J’avais déjà tenté un tir comme ça quand j’étais au PSV, mais le ballon était retombé sur la barre. En première période, j’avais déjà remarqué que le gardien de Toulouse était avancé, et j’ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je savais que si je récupérais le ballon au milieu de terrain, je pouvais le tenter. Après, je n’ai pas vu le ballon rentrer, j’ai juste vu le public qui devenait fou, a expliqué Memphis Depay, qui a vécu un énorme moment au Parc OL. Avec le PSV, il y a quelques années, quand j’avais tiré de mon camp sur la barre, j’avais eu le sentiment que cela aurait été le but ma vie. Mais là, oui, c’est le but de ma vie. » Et ce but a même permis à Memphis Depay d’avoir la vedette dans les médias anglais où son départ à l’OL lors du mercato hivernal avait été moqué.