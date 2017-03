OL : Memphis « Beckham », Lyon a son spice boy version Cornet

Dans : OL, Ligue 1.

Suite au magnifique but inscrit par Memphis Depay lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Toulouse dimanche (4-0), Maxwel Cornet a comparé son coéquipier à David Beckham.

Recruté en janvier dernier pour 16 ME en provenance de Manchester United, Memphis Depay répond aux attentes placées en lui du côté de Lyon. Décisif toutes les 80 minutes en Ligue 1, avec cinq buts et deux passes décisives en neuf matchs, l'attaquant néerlandais monte clairement en puissance. Et il vient même de réaliser sa meilleure prestation sous le maillot lyonnais face à Toulouse. Lors de ce match dominical, il a marqué un doublé, avec en prime un but splendide, inscrit en lob depuis le milieu du terrain. Cette réalisation, « la plus belle de sa carrière », fait étrangement penser à celle de David Beckham sous le maillot de Manchester United contre Wimbledon en 1996.

« Memphis a été incroyable, il a marqué un but incroyable. Je l’ai charrié tout à l’heure en l’appelant David Beckham, parce que c’est à peu près le même but », a avoué, sur Foot Mercato, Maxwel Cornet, qui n'hésite donc pas à placer Memphis à côté de la légende anglaise. Une comparaison que l'ancien Mancunien refuse. « Je ne suis pas David Beckham, je ne me compare pas à une telle légende », a expliqué le Néerlandais, qui sait que le chemin est encore long pour atteindre le niveau du Spice Boy.