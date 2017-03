OL : Mathieu Valbuena, c'est le gars sûr de Lyon admet Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bien malin celui qui pouvait penser il y a un an que Mathieu Valbuena allait devenir un joueur de base de l'Olympique Lyonnais, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Malgré les énormes incidences de l'affaire de sa sextape, et l'accueil toujours détestable qu'il reçoit sur les stades de Ligue 1, en dehors de Lyon, le milieu de terrain de l'OL a continué à bosser et cela a payé. Revenu à son meilleur niveau, Mathieu Valbuena est une vraie satisfaction pour Bruno Genesio. Et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a encore une fois vanté les mérites de l'ancien marseillais.

« J’ai une très bonne relation avec Mathieu, c’est un joueur d’expérience et avec un mental exceptionnel. Rien n’a jamais été facile pour lui (…) Mathieu a montré cette année ses qualités de footballeur et c’est le plus important, mais aussi ses qualités de leader et de caractère assez hors du commun, car il a quand même passé des périodes très très difficiles sur le terrain et en dehors. Mais il a toujours su trouver le rebond, ce qui est quand même la marque d’un grand joueur et de quelqu’un qui a un mental exceptionnel », a confié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais à l’occasion de cette trêve internationale. Des propos qui vont évidemment faire le bonheur de Mathieu Valbuena.