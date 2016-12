OL : Mateta et Cornet prêtés au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a fait du recrutement d'un attaquant supplémentaire sa priorité absolue lors du mercato d'hiver, qui débute dans une semaine jour pour jour. Mais les dirigeants de l'OL ont également la volonté de libérer des casiers dans le vestiaire, à la fois en se débarrassant de joueurs qui n'ont plus une place à Lyon, on pense évidemment à Clément Grenier, mais également en donnant du temps de jeu ailleurs à d'autres qui n'en ont pas assez actuellement.

Et en ce jour de Noël, Le Progrès affirme que deux joueurs sont susceptibles de faire l'objet d'un prêt lors de ce mercato d'hiver. Il s'agit de Maxwell Cornet et de Jean-Philippe Mateta. Concernant ce dernier, cela serait évidemment une surprise, puisqu'il a été recruté l'été dernier et on se souvient que les négociations avaient été longues et compliquées avec son club de l'époque, Châteauroux, qui voulait que l'Olympique Lyonnais recrute l'attaquant et le laisse en prêt jusqu'à la fin de saison. Option refusée par l'OL, qui avait préféré payer le jeune attaquant au prix fort afin de l'avoir tout de suite. Six mois plus tard, les choses pourraient donc évoluer, même si évidemment Lyon souhaite prêter son joueur à un club qui évolue en Ligue 1 et pas en National.