OL : Mariano Diaz, comme un air de Trezeguet à Lyon

Il faut bien l'admettre, en dehors des spécialistes de la Liga et des supporters du Real Madrid, Mariano Diaz n'était pas réellement connu en France avant de signer vendredi dernier à l'Olympique Lyonnais. Mais visiblement du côté de l'OL l'attaquant de 24 ans était suivi de longue date et Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à signer un chèque de 8ME pour s'offrir les services de celui dont il a déjà fait le nouveau leader de l'attaque lyonnais, le départ d'Alexandre Lacazette étant acquis.

Ce mardi, dans les colonnes de France-Football, nos confrères font un portrait flatteur de Mariano Diaz, même s'ils précisent que l'Olympique Lyonnais fait un gros pari le concernant. « L’année dernière, à pareille époque, un autre attaquant du Real avait débarqué en L1. Ancien prodige, Jesé possédait des références autrement plus clinquantes. Mais, exfiltré dès le mercato d’hiver, Jesé avait lassé le Parc par sa nonchalance et son absence d’envie. À entendre ses premiers mots et à regarder son parcours, ça ne risque pas d’arriver à Mariano (...) Là où l’ex-numéro 22 parisien est un dribbleur, le futur numéro 11 de l’OL est un avant-centre à l’ancienne, de la race des Trezeguet, Papin et autres Gignac. Un «rematador», comme on dit en Espagne. Un gars qui aime par-dessus tout tirer. Son péché gourmand. Dans tous les sens, pied droit, pied gauche, angle fermé, excentré... Mariano n’a peur de rien et son insouciance peut – parfois – faire des merveilles », écrit Johan Tabau, qui ne semble donc pas craindre un flop onéreux pour l’Olympique Lyonnais. Et si réellement Mariano Diaz atteint des performances dignes de Trezeguet, alors Jean-Michel Aulas aura fait le coup de l'année.