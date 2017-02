OL : Mammana n'est pas nul, il demande seulement du temps

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté pour 7,5ME à River Plate, Emanuel Mammana a suscité de gros espoirs chez les supporters de l'Olympique Lyonnais. Mais sept mois plus tard, le défenseur central argentin a bien du mal à convaincre, ses performances n'étant pas encore à la hauteur de l'enthousiasme qu'il avait engendré en signant à l'OL. Plutôt que de nier l'évidence, Emanuel Mammana a reconnu ce vendredi en conférence de presse qu'il devait faire mieux à Lyon, et le défenseur promet que ce sera le cas.

L'adaptation au football européen serait la cause de ces débuts difficiles explique Mammana. « Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui. Ça a été difficile au début. Le changement a été radical pour moi. Mes coéquipiers m’ont bien aidé pour m’intégrer et m’adapter. Le foot européen et le foot argentin sont complètement différents. Je dois m’adapter. J’aime beaucoup ce football. Je fais tout pour être performant… Je dois gagner en confiance, je travaille tous les jours pour ça. Je m’adapte petit à petit et les choses vont de mieux en mieux… J’accepte les décisions du coach, il les prend pour le bien de l’équipe. C’est un grand entraîneur… Je savais que je venais dans un grand club. Je savais que ça allait être difficile dans un nouveau pays. Je devais être patient et travailler pour progresser », a confié Emanuel Mammana histoire de rassurer tout le monde.