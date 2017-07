OL : Mammana déjà sacrifié dans l'esprit de Genesio ?

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio a confirmé ce vendredi que Mapou Yanga-Mbiwa n'entrait plus dans ses plans et il a également laissé entendre que Nicolas Nkoulou pourrait vite partir. Mais l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas eu non plus une bonne nouvelle pour Emanuel Mammana, car Bruno Genesio a prévenu qu'il n'envisageait pas de faire du défenseur argentin le binôme de Marcelo au coeur de la défense de l'OL. Autrement dit, la saison pourrait être très longue pour celui qui avait déclenché l'enthousiasme des supporters lors de sa signature à Lyon à l'occasion du mercato 2016.

Le coach de l'Olympique Lyonnais a expliqué sa position concernant Emanuel Mammana. « Au poste de défenseur central, Emanuel Mammana est en retrait par rapport à d’autres », a précisé Bruno Genesio, pas convaincu par les performances de son défenseur argentin et qui ne fera aucun cadeau, quel que soit le statut du joueur concerné. Une réponse qui pourrait mettre Mammana en rogne, lui qui ne pensait pas devenir un remplaçant de luxe à l'OL, ce qui est pourtant devenu le cas et risque donc de se prolonger.