OL : Lyon très amoindri face à l’OM ?

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, OM.

Pour le premier enchainement de match en semaine de l’année, il y a déjà de sacrés dégâts dans l’effectif lyonnais. Bruno Genesio a fait un point infirmerie ce lundi à la veille du déplacement à Vélodrome en Coupe de France, et ce n’est pas joli joli.

« Il y a quelques séquelles du match contre Lille. Il y a plusieurs joueurs incertains dont Alex Lacazette qui a pris un coup au mollet. Rafael a un problème au dos. Mapou Yanga-Mbiwa est suspendu. Maciej Rybus est lui aussi incertain. On a suffisamment de joueurs pour faire une équipe. Derrière, on est un peu juste avec la blessure de Mouctar Diakhaby… Il y a aura des aménagements sur la composition de départ au milieu et en attaque », a assuré l’entraineur lyonnais. A vos Lyonnites.