OL : Lyon en action, les abonnements mis en vente !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a décidé d'ouvrir sa campagne d'abonnements pour la saison 2021-2022 ce lundi, mais l'OL impose le pass sanitaire à ses supporters.

Depuis plus d’un an, le Groupama Stadium sonnait le creux, la crise sanitaire n’ayant pas laissé le choix à Jean-Michel Aulas concernant l’utilisation de son stade. Il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais avait annoncé à ses supporters qu’il faudrait un pass sanitaire pour accéder aux tribunes, que ce soit sous la forme d’un test PCR de moins de 48 heures ou avec une attestation de vaccination. Et ce lundi, l’OL est passé à la vitesse supérieure en lançant officiellement sa campagne d’abonnements, laquelle est cependant totalement liée à la détention d’un pass sanitaire comme l’a rappelé Xavier Pierrot, manager stadium de Lyon. Sans ce document, un ticket ne servira à rien, car l’abonnement seul ne suffira pas à rentrer dans le Groupama Stadium.

Même si du côté du club rhodanien on se demande comment les supporters vont réagir, l’incertitude sur la motivation du grand public à revenir au stade étant grande, on a quand même mis toutes les offres possibles en vente. Au total, il y a 5 formules d’abonnement avec des prix qui débutent à 190 euros pour toute la saison, soit 10 euros par match de Ligue 1. Afin d'inciter les spectateurs à se mobiliser pour ce retour au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais propose même aux candidats à l'achat d'un abonnement de prendre rendez-vous afin de venir voir directement au stade la place qui est liée à cet abonnement et les offres qui vont avec. On déroule le tapis rouge pour une reprise normale du football et des recettes enfin dignes de ce nom pour l'OL.