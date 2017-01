OL : Lyon sait quelle équipe doubler pour aller sur le podium

Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

A l’heure actuelle, le troisième du championnat de France s’appelle le Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale, comme l’AS Monaco, demeure toujours sur une autre planète et semble plus concentré sur la lutte pour le titre, que sur la course au podium. Ce n’est pas le cas de l’Olympique Lyonnais, qui avec 11 points de retard sur Monaco, cherche surtout à se refaire sa place sur le trio de tête. Pour cela, l’objectif est clairement de dépasser Nice, toujours deuxième mais à la peine ces dernières semaines. Boosté par la belle victoire contre Marseille, Maxime Gonalons a ainsi rappelé qu’il allait falloir cravacher, mais que le Gym était bien dans le viseur de l’OL.

« On se devait de prendre une revanche par rapport à notre sortie à Caen. On n’avait pas été bon et dimanche, on a retrouvé du jeu, du plaisir, et des situations plus qu’intéressantes. Le score aurait pu être plus lourd, et si on est capable d’afficher cet état d’esprit durant toute la seconde moitié de la saison, on ne sera pas loin des objectifs. Le trio de tête va vite, mais on a repris deux points à Nice et on a un match en retard. On est 4ème et on ne peut pas s’en contenter. On veut jouer la Ligue des Champions tous les ans », a prévenu le capitaine lyonnais, pour qui un succès dans le match en retard à Metz mettrait l’OL à six points de Nice, avec encore 17 matchs à jouer.