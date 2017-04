OL : Lyon s'est vraiment fait avoir avec Mammana assène Domenech

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien joueur et coach de l’Olympique Lyonnais, Raymond Domenech n’épargne pas son club de cœur à chacune de ses interventions dans les médias, et elles sont nombreuses.

Et depuis le début de la saison, lui l’ancien défenseur rugueux, sa cible préférée se nomme Emanuel Mammana. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a jamais apprécié le profil du central argentin, et l’égratigne à quasiment chaque match, à tort ou à raison. Alors dans L’Equipe, quand on l’interroge sur les faiblesses de cet OL à la peine en championnat avec déjà 12 défaites concédées en Ligue 1, Domenech lâche une petite phrase qui en dit long sur l’ancien de River Plate.

« Comment ne pas douter des capacités des défenseurs, et je n’insisterai pas sur le cas Mammana qui, s’il confirme qu’il n’est pas un défenseur, n’est pas le seul responsable des faillites de l’OL. On peut y ajouter le manque d’investissement du secteur offensif. Qui seront les joueurs transférables en fin de saison ? Tout le secteur offensif. Qui sont les supposés responsables de la faiblesse lyonnaise ? Tout le secteur défensif. Les défenseurs et le staff ont perdu la bataille médiatique au profit des prétendues stars », a expliqué le consultant, persuadé que la défense est abandonné par les nombreux attaquants qui rechignent à faire le travail collectif. Et il n’est pas le seul à défendre cette théorie au sujet de l’OL.