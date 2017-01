OL : Lyon s’est fait avoir pour Depay, « le Neymar du pauvre »

Dans : OL, Mercato.

Le transfert de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais n’est pas perçu de la même manière des deux côtés de la Manche.

Dans l’Hexagone et surtout à Lyon, on considère que l’arrivée de l’attaquant de Manchester United pour environ 25 M€ (bonus compris) représente un gros coup sur le marché des transferts. Un signe que le grand Lyon est bien de retour. Mais ce n’est pas du tout l’avis des Anglais. Pour commencer, le manager José Mourinho n’a pas hésité à se débarrasser du Néerlandais. De plus, l'ancien du PSV Eindhoven est tout simplement surcoté selon certains observateurs, à l’image de Charlie Nicolas, l’ancien attaquant d’Arsenal (1983-1987).

« C'est un joueur de cirque et Mourinho déteste ça. Demandez à Joe Cole ! Moi, je l'aurais viré dès l'été dernier. Il n'était intéressé que par l'image de Manchester United. C'est le Neymar du pauvre, a critiqué l’Ecossais sur Sky Sports. Quand il dribble un joueur, il attend qu'il revienne pour tenter de le dribbler à nouveau. Je suis effaré de voir le prix qu'ils vont le vendre. Aucun club de Premier League n'en voulait, ça en dit long.» Il était temps que Depay quitte la Premier League...