OL : Lyon révèle comment s'est jouée la signature de Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais s'est offert un beau cadeau lors du dernier mercato d'hiver en dépensant 16ME, plus 9ME de bonus éventuels, pour Memphis Depay. Et même si Manchester United ne tenait pas trop à conserver l'attaquant néerlandais, l'OL a solidement oeuvré pour convaincre Memphis Depay de venir. Bruno Genesio a raconté comme ce dossier avait été géré de la manière la plus précise qu'il soit par l'Olympique Lyonnais.

« C’est Flo Maurice qui m’en a parlé. On en a discuté ensemble avec le président, puis avec Bernard Lacombe et Gérard Houllier. C’est toujours une décision collégiale et on était d’accord. Memphis manquait de temps de jeu et voulait se relancer. Je l’ai appelé à Manchester, la relation entraîneur-joueur est importante dans ces moments-là. J’ai eu un bon feeling, lui aussi et du coup on a pu réaliser l’opération. Ce transfert s’est aussi fait parce que le président a accepté de faire l’effort financièrement, car c’est un effort pour le club, a confié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui laisse du temps à son attaquant vedette pour trouver sa place. Quand on ne joue pendant quelques temps, il y a des moments difficiles, là il sort d’une très bonne période avec beaucoup de confiance. A Paris c’était un peu moins bien, mais on a confiance en lui car on sait qu’il a un grand talent et un profil de puissance qu’on n’avait pas dans l’effectif. C’est très bien pour l’avenir. »