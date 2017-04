OL : Lyon rehausse le niveau de sécurité après l'attentat de Dortmund

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi soir, l'Olympique Lyonnais accueille Beskistas au Stade du Parc OL. Une rencontre qui était déjà placée sous très haute sécurité. Mais après l'attentat commis mardi soir à Dortmund, le curseur a encore été monté d'un cran concernant le transport et les déplacements de l'OL et du Besiktas. Le stadium manager de Lyon avoue que tout a été fait pour que ce quart de finale d'Europa League se déroule sans problème, mais cela a demandé énormément de travail. Xavier Pierrot avouant ne jamais avoir connu cela à Lyon.

« C’est un match classé à haut risque (niveau 4) et qui sera accompagné du plus important dispositif de sécurité que l’on ait connu au Parc OL. On est au même niveau de sécurité, voire plus, que lors de l’Euro 2016. Les pouvoirs publics seront forcément plus vigilants au moment de l’arrivée des deux équipes, entre le transfert des hôtels jusqu’au stade. On peut difficilement faire plus que ce qui a déjà été programmé pour le match de ce jeudi. Pour les déplacements, le dispositif sera le même que d’habitude car les deux équipes sont toujours escortées durant leur trajet entre l’hôtel et le stade ou, concernant le Besiktas, jusqu’à l’aéroport. Ceux sont des dispositifs classiques. Il y aura juste une vigilance accrue, avec plus de regards tournés vers ce qu’il se passe autour qu’à l’accoutumée », a confié le stadium manager de l’Olympique Lyonnais, qui doit désormais croiser les doigts pour que tout se passe bien.