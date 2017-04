OL : Lyon refuse de jouer le match retour à Besiktas !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas, président de Lyon, après les graves incidents avant la rencontre au Parc OL : « Nous jouions à domicile dans le stade le plus sécurisé de l’Euro. On interdit à nos supporters d’aller à Besiktas, et on se retrouve encerclés par des supporters turcs, dont certains étaient interdits, et étaient quand même là. L’organisation du club de Besiktas a vendu sans nous le dire des billets à des hordes de supporters, notamment venues d’Allemagne. Il y a eu des heurts à l’entrée, avec des blessés. Après, dans le stade, nos supporters se sont retrouvés pris au piège avec des fumigènes, des pétards agricoles sur leur tête. Et pour pouvoir s’en défaire, les supporters sont allés sur le terrain pour marquer leur exaspération. On ne peut pas contenir cela, il y avait des blessés, et de la peur. J’avais cette crédibilité qui pouvait ramener le calme et j’ai rejoint la tribune pour leur montrer qu’on pouvait tous regagner nos places. On a ensuite effectué un cordon d’isolation dans le troisième niveau. J’espère que l’UEFA sera raisonnable, on a pris nos responsabilités, on a fait ce qui était en notre pouvoir. Les forces de police ont mis tout ce qu’il fallait, mais quand vous avez 25.000 personnes, dont certains sont catalogués comme fauteurs de trouble, qui débarquent, c’est difficile. On a ensuite pu démarrer le match et le match a eu lieu. Si cela n’avait pas été le cas, la responsabilité du club aurait été engagée. A l’heure actuelle, cela parait difficile de retourner à Besiktas à l’heure actuelle. Je n’en ai pas envie. J’ai peur que cette ferveur déborde et que notre sécurité ne soit pas assurée. On était déjà venu en Turquie au début de saison et on avait du être raccompagné à l’aéroport par des chars militaires. Pour une solution d’équité, il faudrait que l’UEFA prenne des mesures, comme un huis clos ».