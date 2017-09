OL : Lyon raconte son coup de foudre pour Ndombele en L2

Dans : OL, Mercato.

Pour compenser le départ de Sergi Darder à l’Espanyol Barcelone, l’Olympique Lyonnais a choisi de recruter Tanguy Ndombele (20 ans), qui n’a disputé que trois matchs de Ligue 1 dans sa jeune carrière.

Bien évidemment, le club rhodanien ne s’est pas uniquement basé sur cette petite expérience dans l’élite pour foncer sur ce dossier. Avant de conclure son prêt payant à 2 M€, assorti d’une option d’achat fixée à 8 M€, le responsable du recrutement Florian Maurice a suivi les performances du milieu de terrain à Amiens en L2 la saison dernière. Jusqu’à la confirmation de son potentiel ces dernières semaines.

« C’est un milieu défensif relayeur. On l’a suivi durant toute la saison passée. C’est une bonne recrue, a commenté le dirigeant sur OLTV. On est satisfait de sa venue car c’est un profil qu’on n’avait pas forcément chez nous. Il est complémentaire des autres recrues. Il a une capacité de se projeter devant avec sa puissance, à casser les lignes. On a très bon espoir. »

Ndombele a confirmé en L1

« Il a déjà démontré avec Amiens qu’il était au niveau de la L1 et il a encore une grande marge de progression, a annoncé Maurice. Malgré sa jeunesse, je pense qu’il est en capacité d'intégrer très rapidement le groupe. Il y avait d’autres équipes présentes sur le dossier. » Passé de la L2 à Lyon en si peu de temps, Ndombele aura sûrement besoin d’un petit temps d’adaptation.