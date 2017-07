OL : Lyon prolonge un de ses gardiens de but

Dans : OL, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a annoncé mardi midi la prolongation de contrat de Lucas Mocio jusqu'en juin 2018. Agé de 23 ans, le gardien de but est un pur produit du centre de formation de l'OL, club qu'il a rejoint en 2006.

« C'est un plaisir de prolonger dans mon club de cœur et mon club formateur avec un entraîneur des gardiens de référence. L'objectif est de continuer progresser et d'avoir du temps de jeu. Ce contrat me rend très heureux et j'espère que ce n'est pas le dernier », a confié, sur le site de l’OL, Lucas Mocio, qui est le troisième gardien de but dans la hiérarchie lyonnaise après Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin.