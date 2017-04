OL : Lyon prêt à prendre un énorme risque en Ligue 1 ?

Dans : OL, Ligue 1.

La claque prise par l'Olympique Lyonnais samedi contre Lorient a fait mal et du côté du club rhodanien on espère surtout qu'elle ne se fera pas encore ressentir jeudi contre Besiktas en Europa League. Tandis qu'il a multiplié les appels à destination des supporters de l'OL afin qu'ils soient à bloc derrière leur équipe, Jean-Michel Aulas explique dans Le Progrès que si Lyon se qualifie pour les demi-finales de C3, alors le club pourrait délibérément aligner une équipe bis en Ligue 1. Le patron de l'Olympique Lyonnais admet que cette hypothèse existe depuis la déroute face aux Merlus.

« On a pensé qu’on était plus fort que Lorient. Le stade a cette vertu de motiver contre un adversaire plus fort ou aussi fort. À l’inverse, il a tendance à donner trop d’assurance à nos joueurs et on fait moins d’efforts. Si on passe le cap des quarts de finale, il faudra peut-être carrément aligner une équipe bis dans les rencontres de championnat. Je ne dis pas que c’est ça la solution. On cherche », explique Jean-Michel Aulas, qui affirme avoir suggéré à Bruno Genesio de changer toute l’équipe plutôt que la moitié avant les rencontres d’Europa League. Cette équipe bis devra réussir, elle, à aller chercher la 4e place de Ligue 1. Courageux.