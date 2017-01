OL : Lyon pourrait avoir un choc face à l'OM ce mardi

Dans : OL, Coupe de France, OM.

Ce mardi, la Coupe de France va reprendre ses droits avec les 16e de finale de l’épreuve, et notamment le choc entre Lyon et Marseille. Un rendez-vous forcément attendu même si l’écart perceptible entre les deux équipes lors de la récente confrontation du dimanche précédent va forcément refroidir les Marseillais. Mais entre les arrivées au mercato et la solide victoire face à Montpellier de vendredi dernier (5-1), Bafetimbi Gomis rappelle que l’OM a beaucoup changé en peu de temps, et explique donc dans La Provence que Lyon pourrait bien être surpris.

« Même si l’OL nous a montré sa supériorité, il faudra qu’il le démontre encore au Vélodrome. Attention, l’OM progresse très vite. Chaque match à son histoire », a expliqué l’attaquant marseillais, qui aura certainement le moral à bloc après son triplé contre le MHSC. Et Yassine Benzia a remis à la mode le fait de voir les ex-Lyonnais marquer contre leur ancienne équipe, ce samedi au Parc OL.