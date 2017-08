OL : Lyon piste un international sud-africain au mercato

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

En passe de recruter Pape Cheikh Diop en provenance du Celta Vigo, l'Olympique Lyonnais aurait des vues sur Bongani Zungu, milieu de terrain du Vitoria de Guimaraes.

Durant ce mercato d'été, le club rhodanien a perdu ses deux principaux milieux de la saison passée, à savoir Corentin Tolisso (Bayern) et Maxime Gonalons (AS Rome). Dans un premier temps, Lyon pensait pouvoir faire avec son effectif actuel, composé notamment de Darder et de Tousart, mais le début de saison mitigé et les incertitudes planant autour de Ferri et de Grenier ont poussé la direction à recruter un nouveau milieu de terrain de qualité. Si l'heureux élu doit être Pape Cheikh Diop, le joueur du Celta Vigo étant attendu ce lundi à Lyon, l'OL explore aussi d'autres pistes.

Outre le dossier Ndombele, tué dans l'oeuf par Amiens, le club de Jean-Michel Aulas suit Bongani Zungu. Selon le site Soccerladuma, l'OL est en course pour s'attacher les services du milieu de Guimaraes. Désireux de quitter le Portugal cet été après une très bonne saison dernière, le joueur de 24 ans a des touches en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, mais aussi en France, où Lyon s'intéresse donc à lui. Reste désormais à savoir si le club lyonnais transformera ce supposé intérêt en offre. L'international sud-africain, en fin de contrat en 2018, n'attendrait que cela...