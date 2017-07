OL : Lyon n'échangera pas Lacazette contre Giroud

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Même s'il ne rejoindra pas l'Atlético Madrid, sauf surprise, Alexandre Lacazette a clairement pris la décision de tourner la page lyonnaise. Le départ de l'attaquant vedette de l'OL ne fait donc pas l'objet du moindre doute. Ce vendredi, en marge de la présentation de Mariano Diaz, Jean-Michel Aulas a reconnu qu'Arsenal était monté au créneau pour s'offrir les services d'Alexandre Lacazette. Mais pour l'instant, aucun accord n'est ébauché entre les deux clubs, le patron de Lyon n'étant visiblement pas pressé de vendre son buteur vedette.

Evoquant la discussion en cours avec Arsenal, Jean-Michel Aulas semble ferme. « Arsenal est entré en discussions avec moi et se montre assez pressant, mais le moment n'est pas venu de donner un accord à Arsenal pour Alexandre Lacazette dans les conditions actuelles. Et sauf s’ils font une nouvelle offre la nuit prochaine, un accord n’est pas imminent. Un échange Lacazette-Giroud ? On n’a jamais parlé de cela ! » », a prévenu le boss de l’Olympique Lyonnais, qui avait promis un gros mercato à l’OL et qui pour l’instant tient parole.