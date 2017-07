OL : Lyon n'avait aucune raison de bloquer Tolisso et Lacazette cet été

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a enregistré deux départs importants : ceux de Corentin Tolisso au Bayern Munich et d’Alexandre Lacazette à Arsenal. Deux ventes conséquentes pour le club rhodanien, qui a tiré plus de 100 millions d’euros des deux joueurs formés à l’OL. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Jean-Michel Aulas a confié qu’il n’avait aucune raison de retenir deux des trois capitaines de la saison dernière à Lyon.

« Si nous pouvions conserver Lacazette et Tolisso ? Oui mais pas aux mêmes conditions salariales qu’à Arsenal ou qu’au Bayern. Est-ce une bonne stratégie de frustrer deux joueurs qui ont fait toute leur carrière ici ? On a mis les moyens pour faire venir des joueurs de Benfica, de Chelsea, du Real, de l’Ajax… Et on a des jeunes attaquants extraordinaires qui intègrent le groupe professionnel » s’est félicité le patron de l’OL. La dernière ligne droite du mercato devrait néanmoins réserver encore des surprises à Lyon, où Jean-Michel Aulas pourrait saisir une opportunité au milieu de terrain ou en attaque, selon les prestations de Mariano Diaz.