OL : Lyon n’a pas oublié Pépé, et change de stratégie

Dans : OL, Mercato, SCO.

« Pépé ? Il peut être ciblé car il a beaucoup de qualités. Mais j’ai cru comprendre qu’il va partir à la CAN donc il n’a plus le profil qui correspond à ce que l’on cherche ». La semaine dernière, Jean-Michel Aulas avait mis fin à la piste menant à Nicolas Pépé, qui ne sera pas un renfort cet hiver à Lyon. Néanmoins, le club rhodanien est bien intéressé par l’ailier angevin, et pourrait placer ses billes pour l’avenir affirme Le Progrès.

Car l’Ivoirien n’a que 21 ans, et ses apparitions en Ligue 1 laissent entrevoir un énorme potentiel. Au point de tenter quand même de l’acheter cet hiver, pour le prêter au SCO afin qu’il finisse la saison et arrive ensuite cet été à Lyon. Deux raisons justifient cette stratégie. Tout d’abord car Pépé va disputer la CAN, et manquera donc plusieurs semaines de compétition en France sans impacter le jeu lyonnais. Ensuite car ce système avec un prêt permettra de faire baisser le prix du joueur, alors qu’Angers demande toujours 10 ME pour le laisser partir, ce qu’aucun club intéressé n’a proposé à l’heure actuelle.