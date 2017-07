OL : Lyon avait une bonne raison de brader Gonalons

Dans : OL, Mercato.

Après les tensions apparues ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais ne s’est pas opposé au départ de Maxime Gonalons (28 ans) à la Roma.

Au contraire, tout indique que le club rhodanien a facilité ce transfert. Pour commencer, le pensionnaire de Serie A n’a pas eu besoin de négocier très longtemps pour parvenir à un accord. Rien d’étonnant lorsque l’on apprend que Lyon a lâché son ancien capitaine pour 5 millions d’euros (bonus compris). Tout est allé très vite, à tel point que l’international français a déjà signé en faveur des Giallorossi ce jeudi… avant sa visite médicale prévue lundi !

Bien entendu, une clause de son bail stipule que le moindre problème lors de ce point santé annulerait l’opération. Mais pourquoi un tel empressement ? L’explication vient du côté lyonnais. Selon nos confrères de RMC, l’OL tenait à ce que cette opération soit finalisée le plus rapidement possible. Ainsi, le président Jean-Michel Aulas peut inscrire la vente de Gonalons au bilan financier de l’exercice 2016-2017. Le milieu défensif et la Roma ne s’en plaindront pas...