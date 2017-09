OL : Lyon accroché par Limassol, l'UEFA doit ouvrir une enquête

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Daniel Riolo n’en loupe pas une et avec les performances effectuées par l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines, il aurait tort de se priver. Alors qu’il aime bien astiquer le président Aulas, qui le lui rend bien, le polémiste a forcément pris appui sur le nul de l’OL face à Limassol pour taper là où ça fait mal. Alors que le président rhodanien ne cesse de s’en prendre en PSG pour cette concurrence déloyale, il faudrait déjà que Lyon arrive à se faire respecter et à s’imposer devant des clubs aux moyens bien plus modestes.

« C’est bon, tout va bien, l’UEFA va ouvrir une enquête sur Limassol et son blé caché… je me disais bien qu’il y avait un truc louche », a ironisé le consultant de RMC, qui sait bien que sur ce coup, ni l’OL ni Aulas n’ont d’excuse pour ces points perdus en Europa League.