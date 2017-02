OL : Lyon a une petite idée pour tuer le syndrome du match de 17h

Dans : OL, Ligue 1.

Jouer l'En-Avant Guingamp à 17h. Tout cela ressemble à un match cauchemar à venir pour l'Olympique Lyonnais, qui a joué sept fois cette saison à cette heure-là et a perdu six fois, la dernière défaite remontant à janvier c'était à Caen. De plus, l'OL a joué deux fois contre Guingamp cette saison (L1 et Coupe de la Ligue), et a perdu deux fois, qui plus est dans son stade. Mais, avant ce déplacement en Bretagne, Gérald Baticle est revenu sur ces statistiques inquiétantes, et l'adjoint de Bruno Genesio affirme que cette fois l'Olympique Lyonnais a quelques idées pour se sortir de ce piège qui lui tend les bras.

« On sait bien, pour avoir perdu deux fois cette saison contre Guingamp, que c’est une équipe difficile à manoeuvrer, mais on doit faire abstraction de tout, du contexte, de l’horaire. On a des lacunes, des manques, qui reviennent, mais on travaille au quotidien pour corriger cela. Le premier travail, c’est de le reconnaître, ce qu’on a fait, avant de mettre en place une thérapie. On a de petites idées pour essayer de poser aux Guingampais, plus de problèmes qu’on ne leur en a posés les fois précédentes », a prévenu le technicien de l’Olympique Lyonnais sans en dire réellement plus sur ces idées qui pourraient tout changer.