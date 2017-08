OL : Lyon a trouvé à qui parler sur la piste Retsos

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Apparu dans la liste des candidats à la venue de Panagiotis Retsos afin de renforcer la défense centrale avec un jeune très prometteur, l’Olympique Lyonnais va, à moins d’un coup de folie, devoir se faire une raison.

En effet, la presse allemande confirme ce mardi les informations parues lundi, et annonce qu’un accord a été trouvé entre l’Olympiakos et le Bayer Leverkusen pour la vente du défenseur grec. Ce dernier a fait l’objet d’une offre à hauteur de 15 ME qui a été acceptée par le club du Pirée. Toutefois, le deal est actuellement en attente, car le champion de Grèce aimerait faire durer un peu le suspense afin de bénéficier des services de Retsos pour les barrages qualificatifs de la Ligue des Champions face à Rijeka. Leverkusen est disposé à attendre encore une dizaine de jours avant de récupérer sa recrue. Cela laisse officiellement un peu d’espoir à Lyon et Tottenham qui suivent le joueur, même s’il y a peu de chances de voir l’OL monter aussi haut pour trouver un défenseur central de plus, alors que le ménage a été fait dans ce secteur avec Mammana et Nkoulou.