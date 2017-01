OL : Lyon a tenté un autre gros coup au mercato

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

En attendant de voir ce que peut apporter Memphis Depay à Lyon, le club rhodanien a néanmoins fait un joli coup sur le médiatico-marketing en enrôlant l’international néerlandais ce vendredi.

Jean-Michel Aulas n’a pas caché sa fierté d’amener ainsi un joueur sur lequel Manchester United avait misé plus de 30 ME il y a 18 mois de cela. Un pari payant et osé surtout, puisqu’il y a quelques semaines de cela, rares étaient ceux qui pouvaient imaginer Memphis Depay signer à Lyon cet hiver. Mais JMA aime tenter des paris un peu fous, et il en a même tenté un autre pendant ce mois de janvier. Avant de se focaliser sur l’ailier formé au PSV Eindhoven, le président lyonnais a tenté de faire venir Javier Chicharito Hernandez.

Encore un ancien de MU qui a perdu de sa superbe, même si contrairement au dossier Depay, il reste utilisé au sein de son club du Bayer Leverkusen, avec 11 titularisations cette saison, pour cinq buts. Mais au début de l’année, l’idée d’un départ a été lancée, et selon Aujourd’hui en France, Lyon était prêt à réaliser de très gros efforts financiers pour faire venir le Mexicain sur les bords du Rhône. Pour le coup, Bruno Genesio aurait eu son avant-centre capable de soulager Alexandre Lacazette, même si c’est peut-être tout un système de jeu qu’il aurait fallu revoir, un tel investissement économique n’étant pas vraiment effectué pour une simple doublure. En tout cas, Jean-Michel Aulas l’a fait savoir, Lyon est de nouveau capable de miser gros au mercato, et le message passé avec la signature de Memphis Depay l’atteste.